GivingTuesday to akcja społeczna, prowadzona z wykorzystaniem nieograniczonej mocy przekazywania informacji, jaką daje Internet. Ma ona na celu wzmacnianie postawy dzielenia się wśród społeczeństw na całym świecie. Dzięki niej każdy wtorek może stać się “dobrym wtorkiem” poprzez nasze zaangażowanie w problemy społeczne i dzielenie się tym, co możemy dać od siebie.

Inicjatywa miała swój początek w 1874 roku w Nowym Jorku, gdzie na 92 ulicy regularnie odbywały się wydarzenia poświęcone dzieleniu się i hojności. #GivingTuesday jako ruch oparty o social media oficjalnie pojawił się w 2012 w Nowym Jorku z inicjatywy organizacji 92Y oraz przy współpracy Fundacji Narodów Zjednoczonych. Polska dołączyła do tego ogólnoświatowego ruchu w 2018 roku.

Obecnie #GivingTuesday łączy ze sobą: 150 krajów, ponad 300 mln dolarów dokonanych wpłat online i 21.7 mld wyświetleń w social media. #GivingTuesday w USA obchodzone jest tylko 1 dzień w roku, w Indiach i Meksyku jest to 1 tydzień w roku. W Polsce chcemy, aby to był każdy wtorek.

Ideą #GivingTuesday jest dawanie i dzielenie się, nie tylko środkami finansowymi, ale również wartościami niematerialnymi, takimi jak zaangażowanie, wiedza, doświadczenie, umiejętności czy poświęcony komuś czas. Mogą to być również nowoczesne środki, jak choćby zasięg naszego własnego profilu w social media. W #GivingTuesday wierzymy, że niezależnie od zasobności portfela, każdego z nas stać na dzielenie się i zawsze mamy coś, co możemy podarować drugiemu człowiekowi. Jedyne, co nas ogranicza w pomaganiu, to nasza własna wyobraźnia.

#GivingTuesday ma na celu promowanie postawy aktywności i wrażliwości na problemy społeczne. Ten ruch niesie ze sobą przekaz mówiący o tym, że każde nasze zaangażowanie w pomoc dla drugiego człowieka jest ważne i wartościowe zarówno dla naszego otoczenia, jak i dla nas samych.

Dowiedz się więcej: https://givingtuesdaypl.org/

GivingTuesdayPL na Facebooku: https://tiny.pl/gb6ql