Pierwszy milion złotych darowizn od zakupów online na FaniMani.pl

FaniMani nadało nowy wymiar zwykłym, codziennym zakupom dając możliwość pomagania zupełnie przy okazji. Robiąc zakupy tak jak zawsze i płacąc za nie tyle, co zawsze można podarować część ich wartości wybranej przez siebie organizacji społecznej. Dzięki temu średnio 2,5% z każdych zakupów wspiera wybraną przez kupującego organizację.

Pomaganie przez FaniMani.pl jest możliwe przy okazji zwyczajnych, codziennych zakupów online. Użytkownicy serwisu zamawiają np. karmę dla zwierzaków, buty, książki, elektronikę i artykuły spożywcze. Pomagają też rezerwując noclegi online i wakacyjne wyjazdy.

Wiele darowizn pochodzi również od zakupów na polskich i chińskich portalach zakupowych.

Na FaniMani.pl najchętniej wspierane są organizacje pozarządowe, których celem jest pomaganie osobom niepełnosprawnym, wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży oraz ratowanie zwierząt w potrzebie.

W serwisie FaniMani.pl dostępnych jest 1030 sklepów internetowych oraz 5118 organizacji społecznych, które zbierają w ten sposób środki na swoje działania. Znajdują się wśród nich fundacje, stowarzyszenia, harcerze, szkoły, przedszkola, drużyny sportowe i inne inicjatywy społeczne. Organizacje zarejestrowane na FaniMani.pl zebrały razem już 1 008 689,53 zł.

Pomaganie w serwisie FaniMani.pl jest proste i bezpłatne. Wystarczy przejść przez stronę FaniMani.pl prosto do wybranego sklepu i zrobić zakupy tak jak zawsze a część wartości zamówienia trafi do wybranej przez użytkownika organizacji. Kupujący płaci za zakupy tyle co zawsze a przy okazji może pomóc wybranej przez siebie organizacji pozarządowej.

Aby użytkownik nie musiał za każdym razem pamiętać o wejściu na stronę FaniMani.pl, przygotowano specjalną Przypominajkę – rozszerzenie do przeglądarek Chrome, Firefox i Opera, które wyświetla informację o możliwości wsparcia wybranej wcześniej organizacji. Działając w ten sposób Przypominajka dba o to, żeby nie zapomnieć o darowiźnie podczas zakupów w internecie. Dodatkowo Przypominajka już w wynikach wyszukiwania Google podpowiada, który sklep jest partnerem FaniMani i przekazuje część wartości zakupów organizacjom społecznym.

FaniMani to wiele okazji…do pomagania!

Dowiedz się więcej: https://fanimani.pl/aplikacje/